イタリア製 猫脚 スツール アンティーク ロココ

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イタリア製クラシカル家具のスツールです。縁は鋲打ちされていてアンティーク調のデザインです。高さ42cm幅45㎝ 奥行き35㎝中古をご理解頂ける方のご購入をお願いします。神経質な方・完璧をお求めの方はご購入をお控えください。写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解、ご了承の上、ご入札をお願い致します。