【新品・袋入り】　ケンゾクドモ　アクリルキーホルダー

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眷属卒業しますので諸々のりかちゃんのグッズお売り致します。ヘアクリップのお得なセット販売です！【内容】キンちゃんアクリルキーホルダーヒジキアクリルキーホルダーシバヅケアクリルキーホルダーバラ売りも各6,000円にて承ります。現在、それぞれ各２点ずつの在庫があります。@dystopia_girls@Ztai5a9ma@dystopia_mix@dystopia_cast#歌舞伎町#ケンゾクドモ#ディストピア#要りか#りかちゃん#舐めたくて#アクリルキーホルダー#限定品