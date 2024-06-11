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スーパーニッカウィスキー　＆　熊の置物
商品番号 F82557690978
商品名

スーパーニッカウィスキー　＆　熊の置物
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

熊の置物はサイズは縦が約9cm、横が約11cm、高さが約14cmです。材質はプラスチックのようです。お土産に購入したものですが、インテリアとして使用しておりました。ウィスキーは未開封です。蒸留所・銘柄...余市
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