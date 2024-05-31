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置物 高岡銅器 座牛 アンティーク 刻印
商品番号 C93905910126
商品名

置物 高岡銅器 座牛 アンティーク 刻印
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,906 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お写真が全てです。ずっとサイドボードの硝子戸の中に飾ってありましたが、断捨離中のため出品しました。サイズ…幅約28×奥行約12×高さ約13cm座牛の置物になります。右側に、刻印があります。長期の自宅保管品です。古い物になります。細かい事気にされる方、完璧をお求めの方は、ご遠慮下さい。また、無用なトラブルを避けるため、お写真をご確認の上、ご質問等ご購入前にコメントください。よろしくお願い致しますm(__)m他サイトにも出品中です。
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