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- 砥部焼 森元青芳さん「念ずれば花開く」陶器人形
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商品詳細
砥部焼 森元青芳先生 「念ずれば花開く」陶器お人形です。体長約35cm肌のお色が備前焼のようで大変貴重なお品です。大切にしてくださる方にお譲りします。台は付いておりません。
http://narcologia.ru/goods/mythic575535.html
http://narcologia.ru/goods/slide829687.html
http://narcologia.ru/goods/peroration816915.html
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