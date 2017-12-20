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砥部焼　森元青芳さん「念ずれば花開く」陶器人形
商品番号 C37568274602
商品名

砥部焼　森元青芳さん「念ずれば花開く」陶器人形
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

砥部焼　森元青芳先生　「念ずれば花開く」陶器お人形です。体長約35cm肌のお色が備前焼のようで大変貴重なお品です。大切にしてくださる方にお譲りします。台は付いておりません。
http://narcologia.ru/goods/mythic575535.html
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