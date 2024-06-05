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専用出品　スワロフスキー　置物　フクロウの赤ちゃん
商品番号 B89658027995
商品名

専用出品　スワロフスキー　置物　フクロウの赤ちゃん
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーのフクロウの赤ちゃんです。サイズ:7.7x5.3x3.7cm目だったキズや汚れは見受けられませんが、素人検分ですので見落としがあるかもしれません。完璧なお品をご希望の方はお控えください。よろしくお願いいたします。専用の箱がありませんのでしっかりと梱包して発送いたします。素材...クリスタル
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