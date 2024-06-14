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- 益子焼 トルコ皿 5枚セット 楕円 皿 プレート ターコイズブルー
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商品詳細
全国送料無料！●商品名益子焼 トルコ皿5枚セット●サイズ縦 10.5cm横 15cm高さ2cm●特徴美しいトルコカラー楕円皿●枚数5枚セット●その他自宅保管ですのでご理解のうえご検討ください。#益子焼 #トルコ皿 #ターコイズ #楕円皿 #セット #皿 #ガラス調 #ブルー #青お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルー素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···益子焼皿/プレート形状···楕円(オーバル)お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート
http://narcologia.ru/goods/moped333168.html
http://narcologia.ru/goods/stealth138176.html
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