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益子焼 トルコ皿　5枚セット　楕円　皿　プレート　ターコイズブルー
商品番号 G10387981152
商品名

益子焼 トルコ皿　5枚セット　楕円　皿　プレート　ターコイズブルー
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全国送料無料！●商品名益子焼　トルコ皿5枚セット●サイズ縦　10.5cm横　15cm高さ2cm●特徴美しいトルコカラー楕円皿●枚数5枚セット●その他自宅保管ですのでご理解のうえご検討ください。#益子焼　#トルコ皿　#ターコイズ　#楕円皿　#セット　#皿　#ガラス調　#ブルー　#青お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルー素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···益子焼皿/プレート形状···楕円(オーバル)お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート
http://narcologia.ru/goods/moped333168.html
http://narcologia.ru/goods/stealth138176.html
http://narcologia.ru/goods/calling977450.html
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