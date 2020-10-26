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商品詳細
真屋好孝の水彩画です。奈良県天理市でスケッチしたものです。樹木が黄色に輝いていたので感動しました。額はプラスチック製のものです。62X45センチでA2サイズです。絵は￼6号サイズです。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Addict326418.html
http://narcologia.ru/goods/update936095.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual24346.html
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