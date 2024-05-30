空調マットレス風眠　美品

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商品詳細
連日猛暑が続く中、夜を快適に眠れたらと、今年8月に購入したのですが、我が家には大き過ぎて、２回しか使用していません。付いていたシーツも未使用のまま、開封していません。普通のベットの大きさなら問題無い大きさです。梱包も買った時のままの状態で送る事が出来ます。保証書も付いていた状態でお渡し出来ます。
http://narcologia.ru/goods/Taipei223071.html
http://narcologia.ru/goods/Persia632488.html
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