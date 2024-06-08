カッシーナ　プリヴェ　フィリップスタルク　ホリゾンタルアーム　ソファ　総本革

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241 PRIVE（プリヴェ ソファ） Cassina | カッシーナ・イクスシー



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300年以上の歴史を持つモダンファニチャーブランドカッシーナの241PRIVEホリゾンタルアーム2人掛けワイドソファのご紹介です。ヴィコ・マジストレッティ、マリオ・ベリーニ、ピエロ・リッソーニフィリップ・スタルクなど現代を代表する建築家デザイナーとのパートナーシップによりイタリアモダンファニチュアの頂点といえる製品を多数生み出しているカッシーナの製品はMOMAをはじめとした世界のミュージアムコレクションに選ばれているものも数多くあり家具を語る上では、欠かすことのできないハイブランド。ご紹介するのはフィリップ・スタルクが手がけた超人気シリーズプリヴェ。最高の素材を、伝統技術と最新技術そして芸術的な感性で仕立てたオートクチュールのような作品。リビングを寝室に、また寝室を自分だけのくつろぎの空間へと自在に変化させる革新的な機能とデザインを併せ持っていて時間や気分によってがらりと違った雰囲気を醸すという、ソファとしては先駆的なコンセプトをスタルクの類まれなる才能とカッシーナ社の高度な技術が実現しました。アルミのシャープな脚に上質なレザークッションの構成で抜群の存在感を放っています。プリヴェシリーズとあわせるのはもちろんですが他のソファとコーディネートしたり単体でもご使用頂けますのでオススメです。ご参考までに新品で購入した場合、246万円程致します。＜コンディション＞座面クッション、アームは付属しません。全体的に使用感があります。＜付属品＞画像のものですべてです。＜サイズ＞ 約幅2030×奥行1070×高さ670mm伝票NO.rwj393