【美品】モロッコ ハンドメイド　バスケット　ベルベル人

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モロッコのベルベル人による手仕事のバスケットです。中には何も入れずインテリアとして飾っていました。よろしくお願い致します。 検索↓モロッコプフベニワレンバブーシュカッティングボードスリッパモロッコスタンレーアウトドアGOOUTザノースフェイススノーピークヘリノックス民藝北欧ウィーブテック花台飾り棚古家具古道具ドライフラワー花瓶小物入れラリーキルトカンタファブリック青森ヒバ石田ゆりこねこカシカオルネドアスティエキャンプトラムtram白樺あけび葡萄ティーマカリモク波佐見焼砥部焼益子焼き中田窯松野屋アイザワかござるスコープ生活雑貨インスタばえ手仕事カイフランクフランスウェグナーアアルトイルマリタピオイームズIDEEイデーアクタスACTUS松本民芸家具天童木工beamsフェニカコラボ別注ミッドセンチュリー古民家民藝民芸フィンランドデンマーク北欧北欧家具北欧食器パシフィクファニチャーサービスアクメファニチャージャーナルスタンダードファニチャーランドスケーププロダクツプレイマウンテンアーツ\u0026サイエンスアンティークフランスやちむん工房十鶴山田真萬松田共司湯町窯出西窯スリップウェアトラムtramチャンピオンadidasコラボ別注ビーミングライフストアナホバ族フリークスストアユナイテッドアローズトゥモローランドアーツアンドサイエンスビューティーアンドユース6ビームスshipsフリークスストア北欧暮らしの道具店アーバンリサーチジャーナルスタンダードリネンファッション古家具仁平