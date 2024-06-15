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珊瑚 菊目石 アクアリウム
商品番号 M53038776910
商品名

珊瑚 菊目石 アクアリウム
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 4,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリ投稿で一番最大と思われる菊目石です。天然な物なので水洗いだけで埃・汚れを落としてます。大きさは10円玉で比較して下さい。重さは約5kgくらいあります。アクアリウムや宝石の加工に如何でしょうか？
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