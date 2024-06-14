

【希少】英国製 MINTON ハドンホール 皿 プレート 20㎝ 2枚③ 【希少】英国製 MINTON ハドンホール 皿 プレート 20㎝ 2枚③



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ミントンのハドンホール、現在では廃盤になっておりますので大変希少です。サイズは20㎝、サラダ、デザート、ケーキ皿グリーン2枚セットです。MINTON HaddonHall1947年に名アーチストのジョン・ワーズワースによって発表されたハドンホール。イングランドの古城ハドンホール所蔵のタペストリーの絵柄からヒントを得てデザインされました。カーネーション・パッションフラワー・パンジーを10種類以上の色使いで表現したこのパターンはミントンのベストセラーとなっています。世界中でもっともポピュラーなパターンです。ほとんど使用せず、食器棚にて保管しておりました。確認しましたところ、画像8.9枚目のように僅かにカトラリーによる小傷、裏の高台にかすかに擦れのような箇所がございました。綺麗な状態かと思いますが、重ねて自宅保管していた商品になります。画像をご確認の上、ご理解ある方のご検討をよろしくお願い致します。細かく気になさる方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。出品にあたり充分に確認はしておりますが、自宅保管品になりますので目立たない微細な見落としなどある場合もございます。ご理解いただき何卒ご容赦ください。専用のお箱はありませんので、厳重に梱包しての発送とさせていただきます。※お値下げ交渉はご遠慮ください。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)皿/プレート形状···丸