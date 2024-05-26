希少★オールドバカラ　ディアマンビゾー 金彩香水瓶 パフューム アンティーク

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E810◆お手頃、入手困難・レア品あります⇒#じゃこまラリックバカラとかいろいろ◆お品物◆バカラ baccaratオールドバカラ フランス香水瓶 ディアマンビゾー DiamantBiseaux希少な金彩高さ：11㎝（ストッパー含む）径：6㎝（最大部）フランスのクリスタル製作の最高峰であるバカラ。全面がダイヤモンドのように非常に煌びやかで、斜めに交差するダイヤモンドカットが特徴的で華やかな光でテーブルを演出します。バカラには珍しくプレス成型によって製作されており、それにより複雑な造型が実現されています。1936年以前に製作されたため刻印マークはございません。◆状態目立つ傷・欠け等はございません。本体、ストッパーに同一のナンバーがありますがおさまりはゆるみがあります。◆アンティーク品についてのお願い出品中の品物の多くはアンティーク品もしくはヴィンテージ品であり、製造より100年以上経過したものとなります。検品にさいしましては注意しておりますが以下の点についてご了承くださいませ。・商品自体の特性、多色トビ、キズ等・経過年月ゆえの品質劣化（色あせや極小キズ、擦れなど）・古い年代の製造による凹凸や黒点・画像の色調はご覧になるデバイスにより異なります。ご了承下さい。気になる点が御座いましたら御遠慮なく事前に御質問ください。万が一、商品説明と著しい相違がある場合は、商品到着後速やかに御連絡下されば返金・返品の対応をさせて頂きます。どうぞ御安心下さい。取り扱いの品物は欧米の老舗アンティーク専門店より買い付けており本物保証をさせて頂きます。万が一偽物、贋作であることが確認されました場合には速やかに御返金致します。★プロフ お値引き情報など、定期的にお得情報を更新します。ぜひご確認ください ・コメントなしの即購入は大歓迎です！ ・他の輸入品 ⇒#じゃこま輸入★発送エアパッキン・ウレタン材その他各種緩衝材を用意しております。貴重なお品物ですのでしっかり梱包の上発送いたします。★通常1～2日以内に発送しております。B10013656-0827120種類...宝瓶・花瓶