自作バイノーラルASMR録音用簡易型ダミーヘッドマイク 白 立体音響 配信機材

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バイノーラル録音、ASMR録音用の簡易型ダミーヘッドマイクをつくりました。本体色白。サンプル音声をYouTube「きらきらバイノーラル」で公開しています。本動画の音声はTASCAMDR-05Xにて録音しております。マイクコードにBUFFALOのAUXコードを使用しました。エレクトレットコンデンサーマイクをスポンジで保護しアルミパイプ内に収納し、左右の耳の中に内蔵しています。また、シールドケーブル、金属製ミニプラグ（金メッキ）を使用することにより、外部ノイズやプラグの接触ノイズを受けにくくしています。ダクト内部はEVAスポンジを詰めて左右マイクを分離しています。三脚取付用の1/4インチネジを装着しております。ミニ三脚はオマケで付属します。プラグインパワー対応、3.5mmステレオミニプラグを挿せるマイク入力端子があるICレコーダーやリニアPCMレコーダー、ハンディーカム等でバイノーラル録音が出来ます。バイノーラル録音とは、ダミーヘッドやイヤホーン型のマイクで、人間の鼓膜に届く状態で音を記録して、それをステレオヘッドホンやステレオ・イヤフォン等で聴取すると、あたかもその場に居合わせたかのような臨場感を再現できる、という録音方式です。ご注意:写真8.9.10枚目のDR05X,AT-MA2,AG03及び接続コードは商品に含みません。スマートフォンでの使用は、USBオーディオインターフェース機能を搭載したPCMリニアレコーダー（DR-05X,07X等）を介してOTG接続にて使用出来る場合もありますが、動作を保証するものではございません。きれいな仕上がりを心掛けていますが、手作り品のため、加工の際の多少の傷、塗装ムラ、ざらつきがあります。サイズ:幅約205mm耳部Φ90重量:約280g（マイクコードミニ三脚含まず）マイク仕様XCM6035-2022-354PR・インピーダンス：2.2kΩ・指向性無指向性・周波数特性：50~16kHz・最大動作電圧：1.1~10V・標準動作電圧：2.0V・消費電流：最大0.5mA・S/N比：62dB以上・2線式3.5mmステレオミニプラグケーブル長約0.9m使用材料等シールド線、プラダクト、コルク、シリコン樹脂、ネジ類、水性塗料、スポンジ、アルミパイプ、接着剤他。