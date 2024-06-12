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- 未使用 ボヘミヤンクリスタル ロックグラス 3個セット
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商品詳細
ボヘミアクリスタル ロックグラス 未使用 ３個上部直径 約8.5cm高さ 約10.4cm６個入りのセットの３個の未使用品です。そのうち１つはシールが剥がれておりますが、３個とも未使用です。箱とともにお送りします。画像をご覧の上、ご検討くださいませ。
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