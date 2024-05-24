ローランド JC-120用 アンプカバー 新品未使用

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ローランドJC-120用アンプカバー新品未使用の出品を致します。つい最近、重複してオーダーした為、どなたか必要な方にお譲り致します。アンプカバーは、未開封品で新品未使用となっております。JC-120を大切に維持されている方に、是非ともご検討願います。発送につきましては、『ゆうパック60サイズを予定しております。他のサイトにも出品しておりますので、予告なく削除する場合が有りますので、ご承知おき願います。