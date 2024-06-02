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ドービル　ナポレオンミニボトル電話器型
商品番号 B23957344109
商品名

ドービル　ナポレオンミニボトル電話器型
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドービル　ナポレオンミニボトル　アンティークの電話型です。　未開栓ですが古いものです。外箱は付いていません。サイズ（電話機のみ）約8.5cm×約8.5cm✕約14.5cm※長期保管のため細かなことが気になる方はご遠慮ください。#ドービル#アンティーク#ヴィンテージ#レトロ#電話機#ミニチュア#ボトル#ブランデー#昭和レトロ#置物#インテリア#お酒#ナポレオン
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ドービル　ナポレオンミニボトル電話器型
ドービル ナポレオンミニボトル 電話器型 SD269

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