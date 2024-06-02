ドービル　ナポレオンミニボトル電話器型

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商品詳細
ドービル ナポレオンミニボトル アンティークの電話型です。 未開栓ですが古いものです。外箱は付いていません。サイズ（電話機のみ）約8.5cm×約8.5cm✕約14.5cm※長期保管のため細かなことが気になる方はご遠慮ください。#ドービル#アンティーク#ヴィンテージ#レトロ#電話機#ミニチュア#ボトル#ブランデー#昭和レトロ#置物#インテリア#お酒#ナポレオン
http://narcologia.ru/goods/injure509967.html
http://narcologia.ru/goods/troupe512111.html
http://narcologia.ru/goods/ordering618879.html
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