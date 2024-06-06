5.2kg カテドラル 水晶 台座 原石 天然石 パワーストーン 開運 浄化

台座を含むサイズ高さ:約34cm幅:約27cm総重量:約6.3kg台座を含まないサイズ)高さ:約23cm幅:約14cm重さ:約5.2kg水晶の中でも非常に強い浄化作用を持ち、ヒーリング効果も高いとされています。カテドラルクォーツの優れた浄化作用で、マイナスエネルギーを吸収し、持ち主のパワーを発揮させ、願いが達成するよう力を貸してくれます。叶えたい夢や願望があるとき、なかなか力が思うように発揮できていないと感じるときに持つと良いとされています。出品一覧はこちらから↓#VZキャンドルクォーツ#VZ水晶クラスター#アクセサリー#ブレスレット#天然石#原石#パワーストーン#ネックレス#希望#幸せ#幸福 #恋愛#冷静#成功#バランス#バイカラー#成長#幻の宝石#プレゼント#原石#宝石 #クリスタル#クォーツ#結晶#メディテーション#ヒーリング#スピリチュアル#ハネムーン#エングージ#癒し#瞑想 #ギフト#開運#金運#浄化#健康運#恋愛運#魔除け#お誕生日#誕生石#金運アップ#財運#おしやれ#水晶#天然水晶#クラスター#ヒーリングストーン#マニカラン#ファッションジュエリー#フクロウ #お守り#数珠#セール#ハンドメイド#手作り#デザインブレス#連材#ビーズ#素材#材料#資材 #ポイント消化#標本#鉱物#鉱石 #七星陣#幸運体質#八方塞がり打破#丸玉#スフィア#台座 #六芒星#置物#インテリア#玄関#リビング#寝室#風水#縁起物#出会い運#結婚運#女子力#夫婦円満#魅力#人間関係運#夢を叶える#縁切り#厄除け#勝負運#学業運#合格祈願#就活運#転職運#ポジティブ変化#成功運#目標達成 #良縁#商売繁盛#占い#ドーム #アメシスト#クラスター#ポイント #縁起物 #風水#トレジャーメノウ#ドゥルージー#種類#選び方#効果#最強#意味#相性#売る#置き皿#オーダーメイド#卸#組み合わせ#さざれ#アンナプルナ#インクルージョン



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