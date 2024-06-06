希少昭和の和風【手作り品】複雑怪奇な木の根の置物☆自宅床の間に☆盆栽とのコラボに

母方の祖父の作品複雑怪奇な木の根を磨き加工処理したものです。長らく床の間にありましたが、実家の整理で出品します。☆サイズ、一番長い所で50cm.奥行きと高さの一番長い所がともに27cm☆向きはお好みで☆床の間に☆盆栽とのコラボに☆新築祝にいかがですか？※個人的にはラッカーをもうひと塗りふた塗りしたい感じです。が、購入者の楽しみにされてはいかがかと。※現状で、緩衝材に撒いて箱入れにての発送になります。※個人の作品であること、自然からのものであることをご理解いただける方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。素材...木製#木の根の置物#作品#自然のオブジェ#木製#年代もの#昭和#ハンドメイド



希少昭和の和風【手作り品】複雑怪奇な木の根の置物☆自宅床の間に ...



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