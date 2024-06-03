レッドトップクォーツ 原石

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商品詳細
DayeCo.,HuangshiPrefecture,HubeiProv,China産即購入OKです。実物と写真では色合いが異なって見える場合があります。傷、欠け等がある場合があります。#鉱物#原石#標本#鉱物原石#鉱物標本#天然石#レッドトップクォーツ#水晶
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