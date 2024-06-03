深川製磁 富士山の梅型皿

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限定値下げ6000円→4700円深川製磁●富士山の梅型皿２枚サイズ・縦横…約16cm・高さ…約2.5cm未使用の状態のうちに使って頂ける方にお譲りしたいと思います。有田陶器市で購入しました。未使用ですが、重ねて展示しているため購入時より小さな傷やスレあります。また、アウトレット商品ですので色ムラ、気泡、くぼみ、汚れ、黒点がある場合もあります。※こちらの商品は皿にキズがあります。購入時から重ねキズがありました。少し深いキズもあります！百貨店などで売ってる物のようにキレイではありません。完璧を求める方は、ご遠慮ください。発送はプチプチ、新聞に包んでメルカリ便(ヤマト運輸か日本郵便)で発送します。指定がある場合は必ず購入時にご連絡ください。購入価格より安く出品しているため値下げ交渉はご遠慮ください。