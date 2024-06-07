スワロフスキー クリスタル 置物 スワロフスキー 真鍮 ゴールド 未使用 ...

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スワロフスキー クリスタル置物スワロフスキー真鍮ゴールド未使用SWAROVSKICRYSTALインテリアフィギュリンストロベリー苺いちごイチゴ■ランク：未使用■状態未使用の商品ですが、保管程度のスレや経年劣化等がある商品です。ご承知の上ご購入ください。箱などにはスレがございます。■ブランド：スワロフスキー クリスタルSWAROVSKICRYSTAL■商品名：-■型番：-■ライン：-■カラー：-ゴールド■サイズ：モチーフW4cm×H6cmミラーW10cm×H7cm■素材：スワロフスキー真鍮■シリアル/刻印など：-■仕様：ー■付属品：箱・専用ミラー■商品コメント：ー■お問い合わせ番号：230311-10■仕入れ先こちらの商品はハッピーオークションさん主催の転売市場にて仕入れた商品です。鑑定もしておりますのでご安心してお買い求めください。★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。種類···その他素材···クリスタルテイスト···アンティーク・クラシック、エレガント高さ···～19.9cm