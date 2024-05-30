春秋文　コーヒーカップ　コーヒー碗皿　有田焼

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食器棚にしまいっぱなしになっていましたほぼ使用していないため美品ではありますが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください割れないように梱包し、ゆうパケットプラスにて発送予定です美術有田焼其泉窯賞美堂本店伝統工芸来客用コーヒーカップ\u0026ソーサー