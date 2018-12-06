鉄刀木(タガヤサン)高卓　花台/唐木家具/アンティーク家具/黒檀/紫檀/銘木

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商品詳細
主な素材...木製世界の銘木、鉄刀木(タガヤサン)で作りました。木目がとても綺麗で素晴らしい高卓です。デザインから和風、洋風どちらでも使えます。花台代わり、置物の台、そのままお部屋のアイテムとしても使えます。サイズ 天板 約30cm角 一番大きい場所 約34.5cm 下の台 約19.5cm高さ 約19.5cmとても珍しい高級材のため作れません。是非この機会にお求め下さい。
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