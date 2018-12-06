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鉄刀木(タガヤサン)高卓　花台/唐木家具/アンティーク家具/黒檀/紫檀/銘木
商品番号 J82902818532
商品名

鉄刀木(タガヤサン)高卓　花台/唐木家具/アンティーク家具/黒檀/紫檀/銘木
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 20,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...木製世界の銘木、鉄刀木(タガヤサン)で作りました。木目がとても綺麗で素晴らしい高卓です。デザインから和風、洋風どちらでも使えます。花台代わり、置物の台、そのままお部屋のアイテムとしても使えます。サイズ　　　天板　約30cm角　　　一番大きい場所　　約34.5cm　下の台　　　約19.5cm高さ　約19.5cmとても珍しい高級材のため作れません。是非この機会にお求め下さい。
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