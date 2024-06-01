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匿名配送　組子細工　伝統工芸　縦横11.5✕厚さ1.4　縦横19.2✕厚さ1.4
商品番号 R21206542781
商品名

匿名配送　組子細工　伝統工芸　縦横11.5✕厚さ1.4　縦横19.2✕厚さ1.4
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

杉の木をカットし、１つ１つ手作業で組み合わせて作ったコースター２個と鍋敷き１個のセット販売です。日本古来から職人達が伝承している組子細工という手法により、釘を使わず組み上げております。コースター・鍋敷き…としていますが、使い方は自由です。サイズは、コースターが縦横11.5センチの真四角厚みは1.4センチです。鍋敷きが縦横19.2センチの真四角厚みは1.4センチです。自然素材を使用しているため、キズ、スレ、ヘコミ、汚れ等ある場合があります。取り外しなどは出来ません。　未使用です。微妙な色の違いで、①②をお選び下さい。お花やポット、流木ハンガー、イーゼル等、付属品は付きません。ギフト敬老の日卒寿祝い米寿祝い傘寿祝い喜寿祝い古希祝い
http://narcologia.ru/goods/shuttle941825.html
http://narcologia.ru/goods/procurement648933.html
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匿名配送　組子細工　伝統工芸　縦横11.5✕厚さ1.4　縦横19.2✕厚さ1.4
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