

匿名配送 組子細工 伝統工芸 縦横11.5✕厚さ1.4 縦横19.2✕厚さ1.4 - 置物 匿名配送 組子細工 伝統工芸 縦横11.5✕厚さ1.4 縦横19.2✕厚さ1.4 - 置物



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組子細工の職人さん : ひば工房 直送便 組子細工の職人さん : ひば工房 直送便



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軍配の形がお洒落な自在鉤の横木 DB5436 軍配の形がお洒落な自在鉤の横木 DB5436



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杉の木をカットし、１つ１つ手作業で組み合わせて作ったコースター２個と鍋敷き１個のセット販売です。日本古来から職人達が伝承している組子細工という手法により、釘を使わず組み上げております。コースター・鍋敷き…としていますが、使い方は自由です。サイズは、コースターが縦横11.5センチの真四角厚みは1.4センチです。鍋敷きが縦横19.2センチの真四角厚みは1.4センチです。自然素材を使用しているため、キズ、スレ、ヘコミ、汚れ等ある場合があります。取り外しなどは出来ません。 未使用です。微妙な色の違いで、①②をお選び下さい。お花やポット、流木ハンガー、イーゼル等、付属品は付きません。ギフト敬老の日卒寿祝い米寿祝い傘寿祝い喜寿祝い古希祝い