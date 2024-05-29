ARABIA Kosmos コスモス クリーマー

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商品詳細
ArabiaKosmosアラビアコスモスクリーマーソース入れなどにもお使いいただけます。ヒビカケなど大きなダメージはなく、全体的に艶もあり良い状態です。サイズW13×H7cmデザイナーウラ・プロコペ、グンヴァル・オリン・グランクヴィストヴィンテージUSED品につきご理解の上、ご検討お願いします。製造:1960～70年代※お値下げしました北欧食器 北欧ヴィンテージフィンランド イッタラ
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ARABIA コスモス クリーマー 230 ml
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