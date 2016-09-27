♥ビレロイ＆ボッホケーキスタンド二段アフタヌーンティートレー



ベルギー製 BOCH ボッホ Bernadette ケーキスタンド 2段 箱付き アフタヌーンティー ベルナデッタ プレート アンティーク it1338 | ヴィンテージ雑貨のお店 Callum shop powered by BASE



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黒竹アフタヌーンティースタンド（二段）、, 虎竹平かご2枚セット



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★ドイツの有名なお皿です、下の段のお皿の裏にうすいひびがありますので写真にさんまいほど撮りましたので拡大して確認の上ご購入宜しくお願い致します。アロンアルファーで固めれば大丈夫だと思います。深いヒビでは有りません。★サイズ全長２５０ミリ上段２１０ミリ高さ２０ミリ下段２７０ミリ高さ２０ミリ