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商品詳細
※必ずプロフィール閲覧お願いいたします。緑色の石のオブジェです。幻想的で綺麗な色合いです！知り合いいわく、メノウ？という物のようですが、詳細は不明です。サイズ(台座を除く)縦…約20cm横…約8.5cmMADEINTAIWANのシールが貼ってあります。元の状態が不明なため、やや傷や汚れありとさせて頂いております。重さがある物ですので、梱包代＋送料を考慮してのお値段となっております。※沖縄・離島にお住いの方は、＋1000円とさせて頂きますのでご了承ください。購入希望の方は、先にコメントお願いいたします。また、お値下げ交渉もお気軽にお声掛けください！#石#インテリア#置物#オブジェ
http://narcologia.ru/goods/secretarial905716.html
http://narcologia.ru/goods/composite545554.html
http://narcologia.ru/goods/message408327.html
【限定出品】オブジェ
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