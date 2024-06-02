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スワロフスキー ロッキング エンジェル 天使 ハート オーナメント オブジェ
商品番号 W45721421003
商品名

スワロフスキー ロッキング エンジェル 天使 ハート オーナメント オブジェ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 3,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱の中に入れて保管しておりました。個人保管のためご理解の程よろしくお願いいたします。笑顔がかわいいロッキングタイプです。羽がハートの形になっております。高さ約4cm
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