ジョージケント・ネクタイ　レジメンタルタイ

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ご覧いただき有難うございます。ジョージケント レジメンタルタイグリーンとイエロー、小紋、ペイズリー大剣幅…8.9cm全長…142cmネクタイの老舗、菱屋のトラタイ中古品としてご理解頂ける方のご検討をお願い致します。状態は写真でご確認下さい。気になる方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ご購入後の返品クレームはお受け出来ません、ご理解ご了承をお願い致します。☆ご購入をご検討されている方、ご質問等のある方はご遠慮なく、コメントお待ちしてます。