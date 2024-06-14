Mister Cartoon RVCA BALANCE CLOWNS TEE 白

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RVCAルーカ/Mr.Cartoonミスターカートゥーン コラボ XL ロンT-

閲覧頂きまして誠にありがとうございます。下記、説明文及びにプロフィール欄を必ず最後までお読み下さい。※発送詳細・取引対応・コメントについては、プロフィール欄を必読下さい。▽詳細○メーカー：MisterCartoon(ミスターカートゥーン)xRVCA(ルーカ)○商品名：BALANCECLOWNSTEE○カラー：WHITE（ホワイト）○素材：コットン○商品状態：新品・未使用品※PC・撮影環境により画像と実物の色が多少違う事もありますが、ご了承下さい。▽説明「MrCartoon(ミスターカートゥーン)」と「RVCA(ルーカ)」がコラボしたTシャツです。ホワイトカラーをベースに、フロント・バック部分にそれぞれミスターカートゥーン氏がデザインした、クラウン（ピエロ）のアートワークやカスタムテキスト等がプリントされたコラボTシャツ。海外ストアから直接入荷致しました！その他、詳しくは製造元のＨＰ等をご閲覧下さい。▼取引について★即決価格での購入をお願いしております。★希望サイズに関しては、購入前にコメントいただければ在庫確認いたします。★値下げ交渉・取り置き・専用ページ等の対応は行っておりませんのでご了承ください。★上記に関わるコメントに対しては、一切ご返答致しませんのでご了承ください。▽注意事項☆コメント無し・即購入OKですが、購入後の質問・値下げ等はご遠慮ください。☆商品の箱に小キズ・凹み・破れ等ある場合がございますので、ご了承の上でご購入ください。☆イメージと違う、購入後の傷・サイズが合わない・汚れ等のトラブルはできる限り避けたいので、購入前にコメントください。☆完璧な新品が必要な方や細かい事を気になさる方のご購入はご遠慮ください。#Mr#Mister#Cartoon#MrCartoon#MisterCartoon#MC#RVCA#BALANCE#CLOWNS#TEE#WHITE#YIN#YANG#ミスターカートゥーン#ルーカ#ロサンゼルス#バランス#クラウン#Tシャツ#カットソー#クルーネック#ヘビーウェイト#コラボ#タトゥー#チカーノ#カスタム#アートワーク#ホワイト#陰陽#白