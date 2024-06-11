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新品BALENCIAGA x ADIDAS T シャツ 半袖 男女兼用
商品番号 J86833307799
商品名

新品BALENCIAGA x ADIDAS T シャツ 半袖 男女兼用
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！新品未使用正規品BALENCIAGATシャツバレンシアガ袖丈...半袖サイズ　L肩幅61cm着丈78cm身幅58cm袖丈26cm素人採寸にはなりますのでご了承くださいませ。※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内
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