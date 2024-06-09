K インディアン　ジュエリー　ナバホ　ズニ　バングル　ターコイズ　ブレスレット

ご覧頂きありがとうございます。幅広くお手頃でアイテムを取り揃えて迅速に対応して行こうと心掛けて行きます。あくまで新古品、中古品です。完璧にこだわる方等は正規店などでご購入下さい。よろしくお願いしますトラブル防止の為、状態を極端に気にされる方はご購入をお控え下さい。写真を見てご判断を頂きご購入をお願い致しますシルバー925バングル ターコイズ #インディアンジュエリー #アクセサリーナバホ族腕周り 14cm幅 最大 2.3cmターコイズ 縦 1.7横 2.4



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