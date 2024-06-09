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K インディアン　ジュエリー　ナバホ　ズニ　バングル　ターコイズ　ブレスレット
商品番号 U27067724782
商品名

K インディアン　ジュエリー　ナバホ　ズニ　バングル　ターコイズ　ブレスレット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 12,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。幅広くお手頃でアイテムを取り揃えて迅速に対応して行こうと心掛けて行きます。あくまで新古品、中古品です。完璧にこだわる方等は正規店などでご購入下さい。よろしくお願いしますトラブル防止の為、状態を極端に気にされる方はご購入をお控え下さい。写真を見てご判断を頂きご購入をお願い致しますシルバー925バングル　ターコイズ　#インディアンジュエリー　#アクセサリーナバホ族腕周り　14cm幅　最大　2.3cmターコイズ　縦　1.7横　2.4
http://narcologia.ru/goods/kindness741005.html
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