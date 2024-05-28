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正規品　BMW 本革メンズウォレット　ブラック
商品番号 I77110344321
商品名

正規品　BMW 本革メンズウォレット　ブラック
ブランド名 ビーエムダブリュー
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BMWの純正品のメンズウォレットです。当時ディーラーより¥16,800で購入し長期自宅保存していた物です。今回思い切って出品することにしました。【素材】本革【サイズ】約12.5×9.6×2.3cmソフトなのに耐久性のあるレザーをつかったブラックのウォレットです。コイン収納部分の下に隠しポケットがあり機能性も抜群。カード類８枚収納可能。新品未使用ですが、細かい傷があるかもしれません。私には見つかりませんでした。上記をご理解の上、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···三つ折り素材···本革
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