最安値New Era × DOGEAR RECORDS (Black) 7 ⅝

NewEra×DOGEARRECORDS(Black)ラッパー兼ビートメーカーとして活躍する“ISSUGI”や“仙人掌”、“KIDFRESINO”を筆頭に個性豊かなアーティストが所属することで知られるレコードレーベルDogearRecordsと、ヘッドウェア&アパレルのグローバルブランド「ニューエラ」とのコラボレーションモデル第2弾が登場。「ニューエラ」を代表するベースボールキャップ[59FIFTY®]をベースモデルに採用。ブラックのボディに映えるDのイニシャル、クラシックベースボールキャップを彷彿とさせるグレーアンダーバイザーなど、ベーシックなデザインの中に細やかなこだわりが反映されたスペシャルモデルとなっている。喫煙・ペット共にございません。高額商品含めて、豊富な売買実績がございます。出品履歴等も宜しければご覧ください。評価の悪い方等のご入札はお断りする場合等がございます。ご質問等ございましたら、お気軽に仰ってくださいませ。kandytowniokeijulexbadhopt-pablowYZERRanarchynorikiyot-ace舐達麻 badsaikushzornkowichikohhkojoe唾奇5lackpunpeeWillyWonkakidfresinofebbthablueherbseedabes仙人掌jjjzeebra般若ライムスター日本語ラップ



