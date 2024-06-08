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ナイジェル・マンセル ウィリアムズ Williams FW14 ギア 限定品？
商品番号 O59502598553
商品名

ナイジェル・マンセル ウィリアムズ Williams FW14 ギア 限定品？
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 31,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆状態：中古（入手後暗所保管）　　　　リアのアッパーアーム・ロアアーム・プッシュロッド破損◆限定品？　プレートに「003OF010」と印字されています◆FW14はプラモデルではなくTAMEO（タメオ）のような作りです　詳しくはないので、画像にてご確認ください＝検索用＝フォーミュラ１F1N.マンセルナイジェル・マンセルNigelErnestJamesMansellマンちゃん荒法師暴れん坊将軍#5ルノーRENAULTFW14FW14BRS3CRS4V10グッドイヤーGOODYEARキャメルCAMELエルフELFキャノンCANONマニエッティ・マレリMagnetiMarelliラバットLabatt’ｓ1992
http://narcologia.ru/goods/slide551087.html
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