ナイジェル・マンセル ウィリアムズ Williams FW14 ギア 限定品 ...

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商品詳細
◆状態：中古（入手後暗所保管） リアのアッパーアーム・ロアアーム・プッシュロッド破損◆限定品？ プレートに「003OF010」と印字されています◆FW14はプラモデルではなくTAMEO（タメオ）のような作りです 詳しくはないので、画像にてご確認ください＝検索用＝フォーミュラ１F1N.マンセルナイジェル・マンセルNigelErnestJamesMansellマンちゃん荒法師暴れん坊将軍#5ルノーRENAULTFW14FW14BRS3CRS4V10グッドイヤーGOODYEARキャメルCAMELエルフELFキャノンCANONマニエッティ・マレリMagnetiMarelliラバットLabatt’ｓ1992
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