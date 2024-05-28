off-whiteマフラー

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ご覧いただきありがとうございます♪off-whiteマフラーになります。 やや毛羽立ちあり。長さ162長さフリンジまで 182素人採寸ご了承ください。お値下げ不可自宅保管になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。