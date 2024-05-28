FENDI フェンディ ネクタイ ズッカ柄 シルク100%

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⭐️即購入大歓迎です！◆アイテムFENDIフェンディネクタイズッカ柄シルク100%◆サイズ 大剣幅：幅10cm小剣幅：幅4.5cm◆状態目立った傷や汚れはございません。詳細は写真にてご確認をお願い致します。気になる点はコメント欄よりお気軽にお問い合わせ下さい。◆カラーブルー系◆素材シルク100%◆購入元大手ブランド買取店◆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。◆その他気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します！⭐️他にも様々な商品を出品しておりますので、是非覗いてみて下さい！⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #Taki0220出品物一覧⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️