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Ermenegildo Zegna ウール・モヘアタイ
商品番号 K29844337209
商品名

Ermenegildo Zegna ウール・モヘアタイ
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶×黒のヘリンボーン地に花柄。ウール50%、モヘア50%。イタリア製。大剣幅9.5㎝、全長151㎝。目立ったダメージ無く、綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/recycling760914.html
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