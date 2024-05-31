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HTC ピーナッツベルト
商品番号 O44775511572
商品名

HTC ピーナッツベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのスタッズベルトカラー···ブラック素材···本革サイズは34インチです。ベルト自体のサイズだと思いますのでリーバイスだと33でベルト真ん中です。最終値下げでこれ以上の値下げはありません。年内に売れなければ出品取下げ自身で使います。牛革にスタッツ、ピーナッツの中はスティングレイ（エイ）革です。2年前に購入後、10回ほど着用しました。当時の定価の写真は載せていますが、今はいくらかわかりません。質問や写真の追加希望があればお気軽にどうぞ。
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