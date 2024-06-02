グレンロイヤル/GLENROYAL財布メンズ ブライドルレザー 黒二つ折り財布 ...

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購入後、未使用のまま自宅保管していたものです。※箱なし、未使用ですが、付属の布ケースはロゴが消えかかっています。あらかじめご了承ください。英国御三家の一つ、スコットランド発GLENROYALから極上のブライドルレザーを使用した二つ折り財布をご紹介。ブライドルレザーの素材の良さを活かし、シンプルさを追求したこちらのお財布は、強度が強く、普段使いに最適なサイズ感となっております。長年使用することにより風合いの変化をお楽しみ頂ける、世界に一つだけのお財布としてお楽しみ下さい。素材：ブライドルレザーサイズ：縦10cm×横11cm×マチ1.5cm重量60g仕様：オープン開閉内側オープンポケット2個札入れ2個カード入れ6個付属品：保存袋付き原産国：スコットランド購入価格17,000円購入場所楽天市場内agio※価格交渉はお受けしておりません。ご了承ください。※傷、汚れ等はなく状態はよいと思いますが、素人検品であり、自宅保管品であることをご理解のうえご購入をお願いします。素材···本革