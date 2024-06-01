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diesel 長財布　カウレザー　ラウンドファスナー　X08792 カーキ
商品番号 P20348974080
商品名

diesel 長財布　カウレザー　ラウンドファスナー　X08792 カーキ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 10,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

diesel長財布　カウレザー　ラウンドファスナー　X08792P4652カーキサイズ（約）(約)縦10.5cm横19.5cmマチ2.5cm重量（約）(約)227g仕様詳細開閉：ファスナー内側：カード入れ×8、オープンポケット×2、小銭入れ×1、札入れ×2外側：-素材本体牛革100%、金属部分亜鉛合金真ちゅうディーゼル新品、未使用、正規品、タグ付きです。偽物なら返金します。
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