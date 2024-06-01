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おまとめ　マイケル・ジャクソン　半袖Tシャツ　　ブラック　M
商品番号 X54675498557
商品名

おまとめ　マイケル・ジャクソン　半袖Tシャツ　　ブラック　M
ブランド名 ミュージックティー
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【OA0834】【OA0489】【OA0469】■商品概要半袖Tシャツ　プリントTシャツ　ミュージックTシャツ　MUSICTEEマイケル・ジャクソンOFFTHEWALLMICHAELJACKSONスーツコピーライト入り　オフィシャル　公式■サイズM○実寸　着丈：67.5cm　肩幅：44cm　身幅：48.5cm　袖丈：16.5cm※平置き採寸です！　若干の誤差はご了承ください。※年代やメーカー、経年劣化によってサイズ感は違いますので必ず《実寸》サイズをご確認ください。■カラー・柄ブラック黒■素材コットン■状態＜全体＞若干の色褪せ、毛羽立ち＜バック＞左腕：汚れ※写真にて全体の雰囲気をご確認ください。※商品は全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願いいたします。■発送時期購入後(お支払い確認後)翌1～2日以内■その他トラブルを防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい❗️…以下のリンクより当店の商品が一覧でご覧いただけます❗️是非気になるジャンルのチェックをお願いいたします❗️↓↓↓◎全商品一覧#古着屋Octo◎トップス一覧#古着屋Octoトップス◎Tシャツ一覧#古着屋OctoTシャツ◎ミュージック一覧#古着屋Octoミュージック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋
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