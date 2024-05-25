ルイヴィトン カードケース(ミニ財布)

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ルイ・ヴィトン（LOUISVUITTON）商品名:ポルト・モネ・セルゲイコインケースL字ファスナーカードケース二つ折り財布カラー···ブラック[サイズ]約W9.8cmxH7.8xD2.5(cm)[素材]タイガ・レザー(型押し)[仕様]開閉式：スナップボタン[商品説明]タイガレザーにルイヴィトンのアイコニックなLVロゴがエンボス加工された「」スナップ式コインケースです。キャッシュレス時代にピッタリな商品です年齢や性別を問わず合わせやすくヴィトン【タイガ】の定番のコインケース！箱無し・カードは3箇所（3枚〜6枚程度入る）小銭も2箇所スペースがあるので、お札と小銭に分けて入れる事も可能です。ほぼ使っていない為、小銭スペースに多少使用感はありますが、全体的に美品です。メンズカードケース