ROCKERS NCY ロッカーズ 大判ストール レオパードヒョウ柄 ストリート ...

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ROCKERSNYC(ロッカーズニューヨーク)のストールです。派手派手なマルチカラーなレオパードデザインがイケイケです！！滅多に出てこない超レアアイテムです。一ヶ所だけ1cm弱の破れがございますが、着用する際には全く目立ちません。phenomenon,swagger,stussy,mackdaddy,lafayette,backchannel,nitraid,supreme,applebum,フェノメノン、スワッガー、マックダディ、ラファイエット、バックチャンネル、ナイトレイド、シュプリーム、アップルバム HIPHOPラップnitraidmasterpiecebrotherhoodRECONHECTICbootlegboothGOODENOUGHNEIGHBORHOODSTUSSYSWAGGERCRIMEINC裏原ノーウェア恵比寿系藤原ヒロシB系