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ROCKERS NCY ロッカーズ 大判ストール レオパードヒョウ柄 ストリート
商品番号 G76918878746
商品名

ROCKERS NCY ロッカーズ 大判ストール レオパードヒョウ柄 ストリート
ブランド名 ロッカーズディライト
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROCKERSNYC(ロッカーズニューヨーク)のストールです。派手派手なマルチカラーなレオパードデザインがイケイケです！！滅多に出てこない超レアアイテムです。一ヶ所だけ1cm弱の破れがございますが、着用する際には全く目立ちません。phenomenon,swagger,stussy,mackdaddy,lafayette,backchannel,nitraid,supreme,applebum,フェノメノン、スワッガー、マックダディ、ラファイエット、バックチャンネル、ナイトレイド、シュプリーム、アップルバム　HIPHOPラップnitraidmasterpiecebrotherhoodRECONHECTICbootlegboothGOODENOUGHNEIGHBORHOODSTUSSYSWAGGERCRIMEINC裏原ノーウェア恵比寿系藤原ヒロシB系
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