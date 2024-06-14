【美品】ルイヴィトン ジッピーウォレットヴェルティカル　ダミエグラフィット

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ご覧いただきありがとうございます。LOUISVUITTON【ルイヴィトン】ルイヴィトンダミエグラフィットジッピーウォレット長財布ヴェルティカルです。ブランド:LOUISVUITTON【ルイヴィトン】シリアル:CA1131サイズ：縦幅10cm横幅20cmマチ2cm付属品：なし状態:【極美品】全体的にとても綺麗な状態です。外側 表面の汚れ、角スレ、コバ擦れほとんどなく綺麗ですファスナープルに小キズはありますが、ファスナーの動作が良好です。内側 カードケースやお札入れの方が目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です。素材のベタ付きや特に気になる臭い等もありません。ファスナース良好です。小銭入れ底にやや汚れあります。備考:中古品となりますので多少使用感ございます。傷や汚れなど写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。カラー···ブラック財布形···長財布素材···PVC