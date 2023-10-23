アキラ　セル画展　大阪限定Tシャツ　XLとXXL

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商品詳細
アキラ セル画展 大阪限定Tシャツ。サイズは、XLXXL各１枚となります。(緑のシャツは販売しておりません)新品未使用、汚れ防止のため開封しておりません。価格は、１枚の価格となりますので購入前にどちらのサイズが良いか教えてください。
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