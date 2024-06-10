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ロバートジョンソン　Tシャツ　ビンテージ　サイズL GRAR INC 90S
商品番号 U27517305302
商品名

ロバートジョンソン　Tシャツ　ビンテージ　サイズL GRAR INC 90S
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロバートジョンソンのビンテージTシャツ。黒人ブルース系のTシャツを扱っていたアトランタの会社GEARINCの90S当時物です。このシリーズはフルーツタグが多いですがこちらはGEARINCタグです。フルーツオブザルームと違い肉厚で身幅広めで着丈も長すぎないシルエットなのでGEARINCのTシャツは絶対にこちらのタグがおすすめです。サイズLフェードありますがダメージ無くグッドコンディションかと思います。アート　アニメ　バンドTシャツ　jazzロバートジョンソン　サッチモ　レッドベリーセロニアスモンク　ジャスワナビリーホリデー　マーヴィンゲイ　ルイアームストロング　野村訓市
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