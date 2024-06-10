ロバートジョンソン　Tシャツ　ビンテージ　サイズL GRAR INC 90S

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ロバートジョンソンのビンテージTシャツ。黒人ブルース系のTシャツを扱っていたアトランタの会社GEARINCの90S当時物です。このシリーズはフルーツタグが多いですがこちらはGEARINCタグです。フルーツオブザルームと違い肉厚で身幅広めで着丈も長すぎないシルエットなのでGEARINCのTシャツは絶対にこちらのタグがおすすめです。サイズLフェードありますがダメージ無くグッドコンディションかと思います。アート アニメ バンドTシャツ jazzロバートジョンソン サッチモ レッドベリーセロニアスモンク ジャスワナビリーホリデー マーヴィンゲイ ルイアームストロング 野村訓市