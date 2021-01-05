STEFANO BIGI/ステファノビジ レジメンタル ネクタイ

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商品詳細
使用機会がないため、出品いたします。数回使用後、保管しておりました。キレイな光沢で高級感があります。目立った汚れ等なくとても良い状態です。MADEINITALYカラー︰ブラウン×ブルー×ホワイト生地材質：シルク100%大剣幅寸法︰8.0cm一度人の手に渡った中古品であることをご理解のもと、ご購入をお願いいたします。マリネッラ、ゼニア、フランコミヌッチルイジボレッリ、アットヴァンヌッチタイユアタイ、フランコバッシ、ビームス、エリコフォルミコラ、ペトロニウス、ドレイクス、ホリデー\u0026ブラウンアルテア、イザイア、ブリオー二
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